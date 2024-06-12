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Spor Ronaldo yine şovunu yaptı! Portekiz rahat kazandı
Spor

Ronaldo yine şovunu yaptı! Portekiz rahat kazandı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 01:13:00 -
Ronaldo yine şovunu yaptı! Portekiz rahat kazandı

Euro 2024 hazırlıkları kapsamında son maçını oynayan Portekiz, İrlanda'yı 3-0'lık skorla yendi.

Euro 2024 F Grubu'nda A Milli Takım'ın rakiplerinden Portekiz hazırlık maçında İrlanda ile karşılaştı.

Joao Felix'in 19. dakikada açtığı gol perdesinde, Ronaldo 50 ve 60. dakikalarda 2 gol attı. Portekiz, İrlanda'yı rahat oyun ve net skorla yendi.

Portekiz, F Grubu'nda Türkiye, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşacak.

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