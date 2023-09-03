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Spor Ronaldo yine rekor kırdı
Spor

Ronaldo yine rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-03 15:28:00 -
Ronaldo yine rekor kırdı

Cristiano Ronaldo, dünya futbol tarihinde, resmi maçlarda 850 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki resmi maçlarda 850 gol atan ilk futbolcu oldu. Ronaldo, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasındaki Al Hazm-Al Nassr maçında yeni bir ilke imza attı.

Sahadan 5-1 galip ayrılan Al Nassr'ın dördüncü golünü kaydeden 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını 850'ye yükseltti.

Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 123'ünü milli takım, 450'sini Real Madrid, 145'ini Manchester United, 101'ini Juventus, 5'ini Sporting Lizbon, 26'sını da Al Nassr formasıyla attı. Lige üst üste 2 mağlubiyetle başlayan Al Nassr, Ronaldo'nun 6 gol attığı son 3 maçını kazanarak puan tablosunda 6. sıraya çıktı.

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