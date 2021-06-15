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Dünya Ronaldo o kola markasını masasından kaldırdı! 'Su için' mesajı verdi
Dünya

Ronaldo o kola markasını masasından kaldırdı! 'Su için' mesajı verdi

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan'la karşılaşacak Portekiz'de Cristiano Ronaldo karşılaşma öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşma öncesinde masasında bulunan yahudi menşeili kola markasına ait şişeleri kaldırdı ve ardından (water) diyerek 'su için' mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 07:38:00 -

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan'la karşılaşacak Portekiz'de Cristiano Ronaldo karşılaşma öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Yıldız futbolcunun, basın toplantısında gazlı içecek şişelerini kenara koyarak, "Su için" demesi gündeme oturdu.

Portekiz'in Macaristan'la oynayacağı maç öncesi Cristiano Ronaldo, basın toplantısındaki davranışıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Su şişesini göstererek mesaj verdi

Yıldız futbolcu teknik direktörüyle geldiği basın toplantısında yerine oturduktan sonra önündeki gazlı içecek şişelerini kaldırdı. Ronaldo'nun bu hamlesi dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu sonrasında diğer tarafındaki su şişesini gösterdi ve "Su için" mesajı verdi.

 

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