Ronaldo haberi sonrası İtalyan devinin değeri uçtu
Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devi Juventus'la anlaştığı haberi bile Juve'nin piyasa değerinin 775 milyon dolardan 914 milyon dolara çıkmasına yetti.06 Temmuz 2018 Cuma 16:40
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddia edilen Juventus'un piyasa değeri yükseldi.
775 MİLYON DOLARDAN 914 MİLYON DOLARA FIRLADI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus'un piyasa değeri, Portekizli yıldızın transferini bitirdiği yönünde haberlerin çıkmasının ardından 775 milyon dolardan 914 milyon dolara yükseldi.
İSPANYOL BASINI VEDA ETTİ
Bu arada İspanyol basınından Mundo Deportivo bugünkü manşetine Cristiano Ronaldo'yu taşıyarak, Portekizli yıldıza veda etti.
YORUM YAZ