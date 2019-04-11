Ronaldo attı Juventus avantajı kaptı
Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantaj sağladı.11 Nisan 2019 Perşembe 00:14
İtalya temsilcisi Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu.
Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 45.dakika da attığı golle ilk yarıyı 1-0 önce kapattı. Ev sahibi Ajax ikinci yarının başında 46.dakika da David Neres'in attığı golle eşitliği sağlarken karşılaşma ise bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın rövanşı ise 16 Nisan'da Juventus'un sahasında oynanacak.
YORUM YAZ