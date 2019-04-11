Ronaldo attı Juventus avantajı kaptı Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantaj sağladı.

İtalya temsilcisi Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 45.dakika da attığı golle ilk yarıyı 1-0 önce kapattı. Ev sahibi Ajax ikinci yarının başında 46.dakika da David Neres'in attığı golle eşitliği sağlarken karşılaşma ise bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın rövanşı ise 16 Nisan'da Juventus'un sahasında oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.