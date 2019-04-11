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Ronaldo attı Juventus avantajı kaptı

Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantaj sağladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:14
Ronaldo attı Juventus avantajı kaptı

İtalya temsilcisi Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu.

Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 45.dakika da attığı golle ilk yarıyı 1-0 önce kapattı. Ev sahibi Ajax ikinci yarının başında 46.dakika da David Neres'in attığı golle eşitliği sağlarken karşılaşma ise bu skorla sona erdi. 

Karşılaşmanın rövanşı ise 16 Nisan'da Juventus'un sahasında oynanacak.

 

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 00:14
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