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Ronaldinho zor durumda! Sadece 5 poundu kaldı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak nitelendirilen Brezilyalı yaşayan efsane Ronaldinho, ülkesinde 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırıldı. Ancak banka hesabında sadece 5 pound kalan Ronaldinho, cezayı ödeyemezse ülkesinden dışarıya çıkamayacak.

06 Kasım 2018 Salı 15:55
Ronaldinho zor durumda! Sadece 5 poundu kaldı

Kariyerinde Paris Saint Germain, Barcelona, Milan gibi takımlarda oynamış, Brezilya futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldinho'ya ülkesinde verilen para cezası, şaşırtıcı bir gerçeği de gözler önüne serdi.

Sadece 5 poundu kalmış

Brezilya'da devlet arazisine izinsiz inşaat yaptığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırılan Ronaldinho'nun banka hesabına yapılan inceleme, inanması güç bir durumu ortaya koydu. Parayı tahsil etmek için Ronaldinho'nun banka hesabına bakan yetkililer, efsane eski futbolcunun sadece 5 poundu kaldığını gördü.

Para cezasını ödeyemedi

Kardeşi ile birlikte kurduğu inşaat şirketi nedeniyle başı belaya giren Ronaldinho, izinsiz bina yaptığı gerekçesiyle çarptırıldığı para cezasını ödeyemedi. Mahkemede bütün parasını inşaatını yaptığı gökdelene harcadığını belirten Ronaldinho, sadece 5 poundu kaldığını söyledi. Yeterli parası olmadığı için para cezasını ödeyemeyeceğini belirten Ronaldinho'nun pasaportuna el konuldu.

Parayı bulamazsa ülkesinden dışarıya çıkamayacak

Eğer Ronaldinho, 1 milyon 750 bin poundu bulamazsa, ülkesinden dışarıya çıkamayacak.

(Skor)

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 15:55
  1. Barcelona
  2. Brezilya
  3. Milan
  4. Paris Saint Germain

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