Romatizmanızı tedavi ederiz diyene pek inanmayın!

Romatizma tek bir hastalık değildir. 200'den fazla çeşidi vardır. Aslında romatizma hastalık bile değil diğer hastalıkların ağrılı dışa vurumudur denilebilir. İşte o diğer hastalıklar için 200'den fazla diyoruz.

Vücudumuzun hareketini sağlayan kas ve iskelet sistemimizde şişlik, ağrı, hareket sınırlamasına yol açar bunlar. Ayrıca iç organlarımızda çeşitli rahatsızlıklara da sebep olur.

Eklemlerimizin doğal yaşlanma süreci olan osteoatritin gidişini durduran bir tedavi yöntemi yoktur.

Antiromatizmal ve ağrı kesici ilaçlar ağrının "kısmen" giderilmesine yardımcı olur, yani tedavi etmez.

Fizik tedavi ve kaplıca tedavileri yine ilaçlar gibi ağrının giderilmesi ve eklemin hasta tarafından daha rahat ve uzun süreli kullanılmasına imkân sağlar.

Eklem çevresi kasların, egzersizlerle güçlendirilmesi ise hasta ekleme binen yükün azalmasında yararlıdır. Eklem yüzeyinin büyük oranda bozulduğu durumlarda ise değişik ortopedik cerrahi girişimler yapılmaktadır. Bu girişimlerin büyük çoğunluğunu hasarlı eklem yüzeyinin metal bir yüzeyle değiştirildiği eklem protezleri ve artroskopik ameliyatlar oluşturur.

Kese ağrısı da olmayın!

Türkiye'de de başarıyla yapılan protez ameliyatları en fazla kalça eklemi protezi olmak üzere diz ve daha az oranlarda omuz, dirsek ve el eklemlerine uygulanmaktadır.

İlaç, egzersiz ve fizik tedaviye cevap vermeyen ağrılarla seyreden ileri omurga kireçlenmelerinde ise bu bölgeleri sağlamlaştırıcı ortopedik omurga ameliyatlarının yapılması gerekmektedir. Bu işlemi yapacağını iddia eden kimi özel hastanelerin "para tuzağı"na dikkat etmelisiniz. Bir ağrı gidecek derken beter ağrılarla karşılaşabilirsiniz. Bunlara "kese ağrınız" da eklenir!

Romatoid artrit gibi iltihaplı eklem romatizmalarında antiromatizmal ilaçlar iltihabın yol açtığı şikayetleri bir miktar gidermekle birlikte hastalığın gidişine etkili olmazlar, Bu maksatla kullanılan bağışıklık sistemine etki eden bazı sıtma ilaçlan, iltihaplı bağırsak hastalıklarında kullanılan bazı ilaçlar ile düşük dozlarda bazı kanser ilaçları hastaların önemli bir bölümünde hastalığı durdurabilir veya gidişini yavaşlatabilir.

İltihabın şiddetli olduğu durumlarda bir süre kortizon kullanılması da yararlı olabilir. Eklemin büyük oranda hasara uğradığı ileri dönemlerin de, başta eklem protezleri almak üzere ortopedik cerrahi girişimler tavsiye edilecektir.

Romatizmaya hangi yiyecekler iyi gelir?

Yemenize, içmenize özen gösterin. En ucuz tedavi bu olacaktır. Eklem, kas ve sinirleri etkileyen, ağrılara sebep olan ve özellikle soğuk ve nemin büyük rol oynadığı romatizmaya iyi gelen yiyecek ve bitkileri şöyle sıralayabiliriz.

-Enginar: Vücuttaki zehri atma etkisi sayesinde başta romatizma olmak üzere gut hastalığı ve eklem yanmasına karşı birebirdir. Folik asit ve potasyum kemikleri güçlendirir.

-Domates: C vitamini deposudur. Kemiklere kuvvet verir. Şimdi mevsimi değil. Onun yerini portakal, limon almalı.

-Fasulye: Romatizma, siyasit ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

-Kereviz: Romatizma hastalığı tedavisinde kullanılır.

-Pancar: Böbrekleri çalıştırır. Önemli bir potasyum kaynağıdır. Kemiklere büyük faydası vardır. Tuz oranını dengeler. Bu sayede böbrekler ve idrar yollarının çalışmasını da destekler.

-Turp: Siyatik, lumbago, romatizma ve nevraljide bu hastalıklara yararlıdır.

-Hurma: Türüne göre değişse de hurmaların birçoğu yüksek oranda demir vardır. Kemikler için faydalıdır. Besin değeri yüksek ve önemli bir enerji kaynağıdır. Doğal müshil etkisine sahiptir.

-Armut: Romatizma ve eklem kireçlenmesi olanlar için yararlı bir meyvedir.

-Kavun: Orta boy bir kavunun yarısı, günlük C vitamini ihtiyacını tamamen karşılar. A vitamini ve betakaroten içerir. Bunlar antioksidan, yani vücudu temizleyici etkiye sahiptir. Dolayısıyla romatizmaya iyi gelir. Ayrıca böbrekleri rahatlatır. Yüksek miktarda suyu ve düşük miktarda kalorisi vardır.

-Frenk üzümü: Uzun müddet yapraklarının kaynar su içinde demlemeye bırakılması ile elde edilen sıvı romatizmal hastalıklara faydalıdır.

-Biber: Eklem yerlerine, ovuşturularak sürülürse kan dolaşımını hızlandırır. Romatizma ve eklem yerleri ağrılarını dindirir. Kırmızı biberdeki Capsaicin maddesinin ağrı kesici etkisi olduğundan ağrı kesici krem yapımında da kullanılmaktadır.

-Tahıl: Taşıdığı doğal kimyasallar ile tahıllar romatizmanın yol açtığı eklem yanmaları ve romatizmal ağrılarını hafifletir.

-Kekik: Timol adı verilen bir tür doğal yağ, vücuttaki diğer yağların parçalanmalarına yardımcı olur. Kekik yağı banyoda sürüldüğü zaman, romatizma ağrılarını büyük bir oranda azaltır.

-Zencefil: Kan damarlarını genişletip dolaşımı artırarak romatizma ağrılarını ve yanmaları yok eder. Zencefil, biberiye, kekik, karanfil ve mercan köşk baharatlarını yemeklerinizde bol miktarda kullanabilirsiniz.

-Kuşkonmaz: Folik asit, C ve E vitaminleri vardır. Vücuttaki zehirli kalıntıları atmayı sağlar. Bu özelliği ile romatizmal hastalıklara faydalıdır. Karaciğer ve böbreklerin çalışmasını kolaylaştırır, destekler. Bu sebeple doktorlar, sistit hastalarının mutlaka kuşkonmaz yemeleri gerektiğini söylüyor.

-Papatya, melisa, lavanta bitkilerinin ağrıları kesme özelliği vardır. Bu bitkilerin çaylarını kullanabilirsiniz.

Ayrıca ülkemizde pek çok yerinde bulunan kaplıcalar da bu hastalığın giderilmesinde size yardımcı olacaktır.