Romatizmada akıllı tedavi: Biyolojik ilaçlar 'yangının çıktığı noktayı' hedefliyor

Yıllarca sabah yataktan kalkamayan, ellerini açıp kapayamayan, bel ağrısından geceleri uyuyamayan hastalar için romatizma tedavisinde biyolojik ilaçlar yeni bir kapı aralıyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karataş, sandalyeye bağlı kalan hastaların bu tedavilerle yeniden yürümeye başladığını anlattı.

Biyolojik ilaçlar nedir, neden "akıllı tedavi"?

Doç. Dr. Ahmet Karataş, biyolojik ilaçları vücuttaki iltihaplanma sürecini hedefe yönelik biçimde durduran akıllı tedaviler olarak tanımladı. Klasik romatizma ilaçları vücuda genel bir baskı uyguluyor. Biyolojik ilaçlar ise belirli bir protein ya da hücreyi seçerek tedavi ediyor.

"Yangının çıktığı noktayı hedef alıyor"

Karataş, tedavinin çalışma mantığını somut bir benzetmeyle açıkladı: "Bunu bir yangına benzetirsek, yangının tam çıktığı noktaya hedef alan önemli tedavilerdir." Yöntem, iltihabı tam kaynağında durdurmayı amaçlıyor.

Hangi hastalıklarda kullanılıyor?

Karataş'ın verdiği bilgiye göre biyolojik ilaçlar birçok romatizmal hastalıkta devreye giriyor. İltihaplı eklem romatizması, omurga ve sedef romatizması ile damar iltihaplanması bu tedavinin kullanıldığı başlıca hastalıklar arasında yer alıyor.

Tedavide sıra nasıl işliyor?

Karataş, biyolojik ilaçlara doğrudan geçilmediğini vurguladı. Önce klasik anlamda bilinen ilaçları veriyorlar. Bu ilaçlara yanıt alınamadığında ve hastalık aktivitesi yüksek olduğunda biyolojik ilaçlara geçiyorlar.

Karataş, "Bu ilaçlar son çare değil ama doğru zamanda başlandığı zaman oldukça etkili ve güçlü tedavilerdir" dedi.

Hasta hayatında ne değişiyor?

Karataş, birçok hastasının yıllarca sabah yataktan kalkamadığını, ellerini açıp kapayamadığını ve bel ağrılarından geceleri uyuyamadığını söyledi. Bu hastalarda hayat kalitesinin köklü biçimde değiştiğini gözlemlediklerini belirtti.

Sandalyeye bağlı kalan hastaların tekrar yürümeye başladığını, işine geri döndüğünü ve çocuğuyla oynayabildiğini gördüklerini anlatan Karataş, her hastada aynı yanıtın alınamayabileceğini de ekledi. Takibin çok önemli olduğunu vurgulayan Karataş, "Sonuçların etkileyici olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Sık Sorulan Sorular

Biyolojik ilaçlar son çare mi?

Doç. Dr. Ahmet Karataş'a göre bu ilaçlar son çare değil; doğru zamanda başlandığında etkili ve güçlü tedaviler. Önce klasik ilaçlar deneniyor, yanıt alınamadığında biyolojik ilaçlara geçiliyor.

Her hastada aynı sonuç alınır mı?

Karataş, her hastada aynı yanıtın alınamayabileceğini belirtiyor. Takibin çok önemli olduğunu, sonuçların ise etkileyici olduğunu söylüyor.