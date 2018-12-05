Romatizma rahatsızlığına dair her şey

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eklem ve omurga romatizması yaşan kişilerde sıklıkla görülen şikayetler şu şekilde sıralanabilir;

Eklemlerde oluşan ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı

Sabahları eklemlerinde görülen sertlik, daha sonra yavaş yavaş gevşemesi

El parmaklarının soğuktan beyazlaşması

Cilt altında oluşan bezeler

Gözlerde sık sık iltihaplanma

Güneşte ciltte aşırı duyarlılık ve yaralar meydana gelmesi

Ellerde veya vücudun herhangi bir yerinde deride sertlik

Güçsüzlük, merdiven inip çıkamama, oturup kalkamama ve kaslarında ağrı

Tutukluk hali

OSTEOARTRİT (KİREÇLENME) NEDİR?

Dejeneratif eklem hastalığı olan osteoartrit halk arasında kireçlenme olarak bilinmektedir. 50 yaş üzerindeki bireylerde çok fazla görülen bir eklem rahatsızlığıdır. Osteoartrit vücutta bulunan herhangi bir eklemi etkileyebilir. En sık etkilediği eklemler ise; diz, eller, kalça ve omurgadır. Osteoartritte eklem kıkırdak yapısında bozulma oluşur. Bunun sonucu olarak eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda değişiklikler meydana gelir. Kemikteki büyümeler ve eklem kenarındaki çıkıntılar eklemlerin normal yapısını bozarak, hareketlerde kısıtlanmaya ve bunun sonucunda ağrıya neden olur.

OSTEOARTRİT NEDEN OLUŞUR?

Osteoartrit gelişme riskini artıracak bazı faktörler aşağıdaki gibidir

YAŞ: Osteoartrit orta ve ileri yaşın hastalığıdır. 40 yaşından önce nadir olarak görülür. Yaşlanma ile eklem kıkırdağında değişiklikler oluşur buna bağlı olarak dayanıklılığı azalır. Bu nedenle yaş ilerledikçe osteoartrit görülme sıklığı artar.

CİNSİYET: Kadınlarda erkeklere göre osteoartrit daha fazla görülmektedir.

KALITIMSAL FAKTÖRLER: Kıkırdak içeriğindeki maddeler kalıtımsal olarak belirlenmektedir. Bu nedenle de özellikle el osteoartritinde kalıtımsal faktörler rol oynamaktadır.

YIPRANMA VE AŞINMA: Yıllar içinde oluşan tekrarlayıcı küçük travmalar eklemin yük taşıma yeteneğini azaltmakta ve kıkırdak yıkımına neden olarak osteoartrite yol açmaktadır. Özellikle kilolu kişilerde diz gibi yük binen eklemlerde osteoartrit gelişimi buna bağlıdır. Kemik ve eklemi etkileyen diğer hastalıklar: Gut, Romatoid artrit, diabetik nöropati, paget hastalığı, septik artrit ve doğuştan kalça çıkığı gibi rahatsızlıklar osteoartrit gelişme riskini arttırmaktadır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağrı; en bariz şikayettir. Başlangıçta hareket ederken ya da günün ilerleyen saatlerinde kendini gösterir ve dinleme ile rahatlama yaşanır. Eklem kıkırdağındaki bozukluklar ve aşınma ilerledikçe istirahat sırasında dahi ağrı görülmesi muhtemeldir. Tutukluk; sabahları kalkınca veya uzun süren hareketsizlik sonrasında ortaya çıkar. Oldukça kısa sürer, nadiren 15 dakikanın üzerine çıkmaktadır. Eklem hareketlerinde kısıtlanma; hastalığın ileri dönemlerinde görülebilir ve kişinin günlük yaşam işlevlerini kısıtlayacak aksatacak düzeyde olabilir. Kemik çıkıntılara bağlı olarak eklem şiş gibi görülebilir. Ancak gerçek şişlik ve sıcaklık artışı nadiren görülür. Oldukça nadir olmakla birlikte deformiteler (şekil bozuklukları) görülebilir. Osteoartrit ilerleyici bir hastalıktır. Yakınmalar zaman zaman azalır veya geçerse de yıllar içinde problemler artarak ilerleyebilir.