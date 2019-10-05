Romatizma nasıl anlaşılır? Romatizma hastalığı belirtileri tedavisi

Romatizma terimi, tarihsel bağlamda, çok sayıda iltihaplı eklem rahatsızlığını tanımlamak için kullanılmıştır. Artık tıbbi literatürde kullanılmamaktadır ve romatoid bozukluklar altında listelenen hastalıklar romatizma altında sayılabilir. Peki, romatizma nedir? Romatizma nasıl anlaşılır? Romatizma elirtileri nelerdir? Romatizma tedavisi nasıl yapılır? İşte romatizma ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...

Romatizma nedir?

Romatizma, geçmişte benzer semptomları olan çeşitli koşulları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Günümüzde doktorlar, romatizmal hastalıkların daha belirgin teşhisine varmakta ve romatizma terimini bir tanı olarak değil, bir grup benzer durum için bir açıklama olarak kullanmaktadır.

Romatizmal durumlar kaslarda ve eklemlerde iltihaplanmaya neden olabilir ve potansiyel olarak kıkırdak ve kemik hasarına neden olabilir. Romatizma bu koşulları tanımlayan genel bir terimdir.

Sonuç, eklemlerde ve çevresindeki alanlarda genellikle kronik ağrı, şişlik ve ağrıdır. Romatizma belirtileri bazen günlük aktiviteleri gerçekleştirmeyi zorlaştırabilir. Birçok hasta, romatizma semptomlarıyla hareketlilik, el becerisi ve hareket açıklığının azaldığını fark eder.

Çoğu durumda, tedavi seçenekleri romatizmal rahatsızlıkları olan hastaların ağrılarını azaltıp semptomları yönetirken tam ve mutlu yaşamlar sürdürmelerine yardımcı olur.

Romatizma nedenleri nelerdir?

Bir kişinin enflamatuar eklem durumunun altında yatan nedenini anlamak için tanı koymak önemlidir. Osteoartrit gibi durumlar için, neden kişinin kilosu, yaşı veya spor sakatlık geçmişi ile ilgili olabilir. Romatoid artrit ve psoriatik artrit gibi diğer durumlar, vücudun kendi bağışıklık sisteminin kendi kendine açıldığı ve sağlıklı dokuya saldırdığı otoimmün rahatsızlıklardır.

Romatizma nasıl anlaşılır?

Tıbbi öykü, fizik muayene ve röntgenlerin tümü ortak koşulları teşhis etmek için yaygın olarak kullanılır. Bazı romatizmal hastalıklar bir pratisyen hekim tarafından teşhis edilebilirken, diğerleri için bir uzmana ihtiyaç duyabilir. Bir romatolog, artrit ve ilgili rahatsızlıkların tedavisinde uzmanlaşmış bir doktordur. Hastanın semptomlarına dayanarak, romatolog hangi test türünün gerekli olduğunu belirleyebilir.

Birçok kişide eklemlerin fizik muayenesi “özellikle büyük eklemler etkilenmişse” ile de teşhis konulabilir. Ne çeşit bir artrite sahip olduğunuzu ortaya koymak için kan testleri gerekebilir. Genellikle etkilenmiş bölgenin radyografi ile görüntülenmesi tanının doğrulanmasında yardımcı olacakdır.

Romatizma belirtileri nelerdir?

Tarihsel olarak, romatizma eklemlerle veya yumuşak doku ve kaslarla ilgili koşullar ile ilişkilendirilmiştir. Belirti ve semptomlara ve diğer testlere dayanarak romatizmal hastalık tipi hakkında kesin bir tanı koymak önemlidir.

Geniş romatizma kategorisinde, her koşulda ortak olan birkaç temel semptom vardır. Bu spesifik semptomlar şunları içerir:

– Lokalize ağrı, örneğin ellerde, parmaklarda, omuzlarda veya dizlerde

– Eklemlerde ve kaslarda sertlik, şişme ve hassasiyet

– Eklemlerde ve kaslarda kızarıklık ve sıcaklık

– Belirli eklem ve kaslarda hareket kabiliyetini ve hareket alanını azaltma

Romatizmal bir hastalık teşhisi konan birçok hasta, aşağıdaki gibi eklem iltihabıyla doğrudan ilgili olmayan diğer semptomlardan şikayet eder:

– Düşük ateş

– Kronik yorgunluk

– İştah kaybı

– Kilo kaybı

– Depresyon

– Genel olarak hasta hissi

Romatizmal hastalık belirtileri, havadaki değişikliklere göre kötüleşebilir; özellikle yüksek nem dönemlerinde.

Birçok hasta, semptomlarının düzenli ve orta derecede egzersizle düzelebileceğini de fark eder. Bununla birlikte, kuvvetli egzersiz daha önce uykuda olan hastalığı tetikleme ve semptomları kötüleştirme potansiyeline sahiptir.

Romatizmal hastalık türleri nelerdir?

Her biri farklı semptomları, nedenleri ve tedavi seçenekleri olan 100’ün üzerinde romatizmal hastalık türü vardır. Genel olarak, tüm romatizmal koşullar kasları, kemikleri, eklemleri, tendonları ve bağları içeren kas-iskelet sistemini etkiler. Çoğu romatizmal hastalık kroniktir ve genellikle hastaların yaşamları boyunca devam eder.

Bazı romatizmal hastalıklar organları etkileyebilir ve başka koşullara neden olabilir. Birçok hasta, aynı anda birkaç romatizmal durumdan muzdarip olabilir.

İşte “romatizma” terimi altındaki en yaygın koşullardan bazıları:

– Romatoid artrit

– Osteoartrit

– Romatizmal ateş

– Juvenil Romatoid Artrit (Juvenil İdiyopatik Artrit)

– Sjögren sendromu

– Skleroderma

– Romatizmal kalp rahatsızlığı

– Gut

– Ankilozan spondilit

– Fibromiyalji

– Lupus

Bu ve diğer romatizmal hastalıkların kendi olası sebepleri ve risk faktörleri vardır. Nüfusun farklı kesimleri de, belirli romatizma koşullarının gelişme riski altındadır.