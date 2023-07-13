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Dünya Romanya'ya dev meteor düştü! Roman raporu: Bulgaristan üzerinden geçti! Görenler gözlerine inanamadı
Dünya

Romanya'ya dev meteor düştü! Roman raporu: Bulgaristan üzerinden geçti! Görenler gözlerine inanamadı

Yeniakit Publisher
2023-07-13 22:30:00 - 2023-07-13 22:44:20

Romanya'ya düşen dev meteor, dikkat çekti! gökyüzünü aydınlattı. Görenleri şaşkına çevirdi.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya ile Vidin, Filibe ve birçok kentte görülen meteor, gök yüzünü aydınlattı. Bulgaristan Radyosu, gök taşının yerel saatlerde 21.49’da görüldüğünü açıklarken, Romanya makamları ise “bolit” türü meteorun, atmosferde patlayarak kendi topraklarına düştüğünü duyurdu.

Gök taşının geçtiği anlara ait görüntüler, araç ve güvenlik kameraları ile bir leylek yuvasının yanına yerleştirilen kameraya kaydedildi.

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