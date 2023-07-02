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Dünya Romanya'dan Rusya'ya maalesef kötü haber geldi: 40 Rus diplomat ve çalışanına büyük yaptırım
Dünya

Romanya'dan Rusya'ya maalesef kötü haber geldi: 40 Rus diplomat ve çalışanına büyük yaptırım

Yeniakit Publisher
2023-07-02 19:52:00 - 2023-07-02 19:57:08
Romanya'dan Rusya'ya maalesef kötü haber geldi: 40 Rus diplomat ve çalışanına büyük yaptırım

Romanya'ya gelen Rus diplomat ve büyükelçilik personelini hükümet tarafından kabul edilmiyor. Romanya Rusya'ya yaptırım uygulayacağız açıklamaları Rusları korkuttu. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Romanya'dan Rusya'ya büyük yaptırım! Ukrayna'nın Şubat 2022'de işgal edilmesinin hemen sonrasında Romanya 11 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Ukrayna'nın Şubat 2022'de işgal edilmesinin hemen sonrasında Romanya 11 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Bükreş tarafından alınan yeni sınır dışı kararı ise Rusya Büyükelçiliği'ndeki personel sayısının yarıdan fazla azalmasına neden oldu.

Romanya 40 Rus diplomat ve büyükelçilik çalışanını sınır dışı etti

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya ile arasındaki ilişkiler kötüleşen Romanya, 40 Rus diplomat ve büyükelçilik personelini sınır dışı etti.

Personel ve aileleri Rus yetkililer tarafından organize edilen özel bir uçakla Bükreş'ten ayrıldı.

Ukrayna'nın Şubat 2022'de işgal edilmesinin hemen sonrasında Romanya 11 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Bükreş tarafından alınan yeni sınır dışı kararı ise Rusya Büyükelçiliği'ndeki personel sayısının yarıdan fazla azalmasına neden oldu.

Romanya, 1989'da diktatör Nikolay Çavuşesku bir devrimle devrilene kadar komünist bir devletti ancak aynı yıl dağılan Sovyetler Birliği'nin hiçbir zaman bir parçası olmadı.(euronews)
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