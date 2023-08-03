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Dünya Romanya'dan Rusya'ya flaş suçlama
Dünya

Romanya'dan Rusya'ya flaş suçlama

Yeniakit Publisher
2023-08-03 01:34:00 -
Romanya'dan Rusya'ya flaş suçlama

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Rusya'nın Tuna Nehri üzerindeki limanlara yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Politico haber sitesine göre, Iohannis sosyal medya hesabından, Rusya'nın Tuna Nehri üzerindeki limanlara gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak bu durumun "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Saldırıları "savaş suçu" olarak nitelendiren Iohannis, tahıl depolarına yönelik söz konusu saldırıların "Ukrayna'nın gıda ürünlerini dünyadaki ihtiyaç sahiplerine nakletme kapasitesini etkilediğini" belirtti.

Ukrayna Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın dün gece Tuna Nehri bağlantılı limanlara saldırdığını bildirmişti.

Rusya limanlara saldırdı

Saldırıya uğrayan limanların fotoğraflarını paylaşan Kubrakov, "Dün gece Rusya İran'a ait insansız hava araçlarıyla bu limanlara saldırdı. Bunlar bugün küresel gıda güvenliğinin temeli haline gelen limanlar. Ruslar depolara ve tahıl silolarına saldırdı, Afrika ülkeleri, Çin ve İsrail'in beklediği yaklaşık 40 bin ton tahıl zarar gördü" demişti.

Karadeniz tahıl koridoru anlaşması

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi" ifadelerini kullanmıştı.

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