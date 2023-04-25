Romanya’dan "Bayraktar TB2" siparişi

Romanya Savunma Bakanlığı, Türk savunma sanayii firması Baykar ile Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) tedariki için 321 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Romanya Savunma Bakanlığı’nın geçtiğimiz Ağustos ayında Baykar’dan yaklaşık 300 milyon dolar değerinde 3 sistem Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alma niyetini açıklamasının ardından gelen bu hamle, parlamentonun onayını bekliyor.

Konuyla ilgili olarak Romanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Satın alınacak İHA sistemleri, Romanya Kara Kuvvetleri için tasarlanacak. Her bir sistem hedef angajman kabiliyetine sahip altı hava platformu (toplam 18 insansız hava aracı) içermektedir. Program aynı zamanda başlangıç lojistik destek paketi, gerekli eğitim ve teçhizatın satın alınmasını da içeriyor" ifadelerine yer verildi.

Baykar'dan Romanya'nın Bayraktar TB2 tedarikine doğrulama

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Uzun yılları aşan dostluğumuz ve karşılıklı güvene dayalı güçlü bağlarımız bulunan Romanya, yüksek teknolojiye sahip BayraktarTB2 SİHA’yı envanterine alan ülkeler arasına katıldı" açıklamasını yaptı.

İnsansız hava araçları, Romanya Hava Kuvvetleri’nin emekliye ayrılmadan önce MiG-23’lere ev sahipliği yapan 93. Hava Üssü’nü işlettiği Temeşvar’a teslim edilecek. Teslim alındığında Romanya, Polonya’dan sonra TB2’leri kullanan ikinci AB ülkesi ve Türkiye dışında sipariş veren üçüncü Avrupalı NATO üyesi olacak.

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Bloomberg’in haberine göre Romanya 2023 yılında savunma bütçesini GSYH’nin %2,5’ine çıkarmayı planlıyor. Ülke geçen yıl savunma harcamaları için yaklaşık 6 milyar dolar ayırdı.

Bu ayın başlarında Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’in web sitesinde yayınlanan bir açıklamada Bükreş’in hava kuvvetlerini modernize etme çabaları kapsamında F-35’leri de satın almayı düşündüğü belirtilmişti.

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