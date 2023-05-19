Romanya'da MiG-21 dönemi resmen sona erdi

18 Mayıs 2022’de Romanya Milli Savunma Yüksek Konseyi, RoAF’in MiG-21 LanceR filosunun emekliye ayrılması kararını alarak kuvvetin F-16 Fighting Falcon’lara geçişini hızlandırdı. Bu kapsamda RoAF envanterindeki son 6 adet MiG-21 savaş uçağı da 15 Mayıs’ta düzenlenen törenle emekliye ayrıldı ve uçuştan çekildi.

Ekim 2016 ile Mart 2021’de Romanya Hava Kuvvetleri, Portekiz’den 17 adet modernize edilmiş ikinci el F-16AM/BM savaş uçağı tedarik etti. Mart 2019’da, bu uçaklardan 12 adedi için başlangıç seviyesi operasyonel kabiliyet ilan edildi.

Aralık 2021’de ise RoAF, Norveç’ten 32 adet ikinci el F-16 savaş uçağı tedarik etmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu doğrultuda 4 Kasım 2022’de, 388 milyon avro değerinde bir sözleşme imzalandı. Norveç’in Romanya’ya yönelik F-16 teslimatlarına, bu yılın sonunda başlaması bekleniyor.

Norveç envanterinden çıkarılacak uçaklar 40 yaşında olmalarına rağmen Romanya Hava Kuvvetleri’nde bir 10 yıl daha hizmet verebilecek durumdalar. Uçaklar, ABD tarafından kısmi modernizasyona ve bakıma sokulacak.

Romanya Hava Kuvvetleri ve MiG-21

RoAF ile olarak 1960’larda Mikoyan MiG-21 savaş uçaklarını kullanmaya başladı. 1993 ila 2022 yılları arasında RoAF, İsrailli Elbit şirketi ile imzaladığı sözleşme kapsamında bu uçaklardan 110 adedini modernize ettirdi.

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Son yıllarda ise RoAF envanterinde, 16-18 adet tek kişilik MiG-21 LanceR C uçağı ile eğitim faaliyetlerinde kullanılan çift kişilik 12 adet MiG-21 Lancer B savaş uçağı kalmıştı.

Bununla birlikte MiG-21 uçakları, RoAF tarafından yalnızca hava polisliği görevinde kullanıldılar. Yüksek kaza oranı sebebiyle MiG-21 filosu, birçok kez yere indirildi yani uçuşları askıya alındı.

Halihazırda MiG-21’in Avrupa’daki son operatörü, 12 adet MiG-21BisD/UMD uçağına ev sahipliği yapan Hırvat Hava Kuvvetleri’dir. Bu uçakların da 2024’te, yerlerini 12 adet ikinci el Dassault Rafale F3R uçağına bırakması bekleniyor.

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