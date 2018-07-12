Romanya'da '15 Temmuz' şehitleri anılacak

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Demokrasi ve Milli Birlik Gününde hem şehitlerin yad edileceğini hem de demokrasi zaferini çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

Bu bağlamda, Romanya Müslümanları Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde Bükreş ve Köstence'de şehitler için mevlut okutulacağını ifade eden Ertaş, TİKA ve Mecidiye Belediyesi iş birliğiyle Mecidiye'de 251 şehit anısına 251 fidan dikileceğini belirtti.

Büyükelçi Ertaş, Bükreş Büyükelçiliği ve Köstence Başkonsolosluğunda çeşitli etkinlikler düzenleneceği, Anadolu Ajansı'nın "Milli İradenin Yükselişi" isimli fotoğraf sergisinin açılacağı ve davetlilere TRT World tarafından hazırlanan 15 Temmuz kitapçıklarının dağıtılacağı bilgisini verdi.

Bükreş ve Köstence'de düzenlenecek basın toplantılarıyla Romen basınını FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bilgilendireceklerini dile getiren Ertaş, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gazetelere konuya ilişkin ilanlar verileceğini sözlerine ekledi.