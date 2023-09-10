Romanya, Rusya'ya nota verdi

Romanya-Ukrayna sınırının Romanya tarafında dün Rusya’ya ait olduğu düşünülen insansız hava aracı (İHA) parçalarının bulunmasının ardından Romanya Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Romanya basınında yer alan haberlerde, Rusya’nın Bükreş Maslahatgüzarının İHA parçaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtilerek, Rusya’nın Bükreş Maslahatgüzarına Rusya’nın Romanya hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle nota verildiği aktarıldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis dün yaptığı açıklamada, İHA parçalarının Romanya hava sahasının ihlal edildiğine işaret ettiğini ve kabul edilemez olduğunu belirtmiş, Romanya topraklarına bu hafta ikinci kez Rus İHA’sının düştüğünü aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı Iohannis ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e konu hakkında bilgi verildiğini ve Stoltenberg’in ittifakın Romanya ile tam dayanışma olduğu mesajını ilettiğini vurgulamıştı.