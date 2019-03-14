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Romanya medyasından bomba iddia! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladılar

Romanya medyasında yer alan haberlere göre, Mircea Lucescu ve Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'ın yeni teknik patronu olacağını duyurdu.

14 Mart 2019 Perşembe 00:40
Romanya medyasından bomba iddia! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladılar

Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından Beşiktaş'ta yeni teknik direktör merakla beklenirken, Rumen basını önemli bir iddiaya imza attı. Mircea Lucescu ve oğlu Razvan Lucescu'nun birlikte Beşiktaş'ın başına geçeceği yazıldı

Rumen basınından fanatik. ro satırlarına taşıdığı haberde, "Yılın bombası: "Mircea Lucescu ve Razvan Lucescu Beşiktaş'ta! Hangi görevlere sahip olacaklar ve ne kadar maaç alacaklar?" şeklinde manşet kullandı. İşte kullanılan metin ve tüm detaylar...

"Razvan Lucescu, PAOK'un başında tarihi bir şampiyonluğa yakın ancak geleceği Yunanistan'ın uzağında görünüyor. Babası da ona yeni adresinde eşlik edecek. Yılın bombasına ulaştık. Razvan Lucescu ve Mircea Lucescu birlikte Beşiktaş'a gidiyor. Lucescu ailesinin hayali bu yaz gerçekleşmek üzere. Razvan ve Mircea Lucescu birlikte kulüp çalıştıracak. Görüşmeler ileri seviyeye geldi"

Maaşları 2 milyon Euro!

"Hem Razvan hem de Mircea bir sezonda yaklaşık 2 milyon euro alacak ve sözleşme süresinin iki yıl olması bekleniyor. Razvan da kariyerinde artık yeni bir adım için beklenen anın geldiğini düşünüyor. Hem babası ile birlikte çalışacak hem de Beşiktaş harika bir seçenek olacak"

(Sporx)

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 00:40
  1. Beşiktaş
  2. Mircea Lucescu
  3. Ravzan Lucescu
  4. Romanya
  5. Teknik Direktör
  6. PAOK

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