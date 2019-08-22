Roma'nın sosyal sorumluluk projesi sonuç verdi - İtalyan ekibinin Mert Çetin transferinde fotoğrafını paylaştığı kayıp kızın bulunduğu açıklandı



İSTANBUL (AA) - Kadrosuna kattığı oyuncuları, kendisinden haber alınamayan kişilerin fotoğrafları ile duyuran İtalyan ekibi Roma'nın, Mert Çetin'in transferinde resmini paylaştığı kayıp genç kız bulundu. Roma kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Harika Haber! Bulundu! Roma'nın 6 gün önce transfer anonsunda gösterdiği kayıp genç kız, İngiltere'nin Londra şehrinde güvenli ve iyi bir şekilde bulundu." ifadeleri kullanıldı. İtalyan ekibi, 16 Ağustos'ta Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Mert Çetin'in transferini açıklamış, sosyal medya hesabından da bugün bulunan kızın resmini yayınlamıştı.



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