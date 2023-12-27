  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şıracının şahidi bozacı! Rezil Kızıl Goncalar'a destek bakın nereden geldi

Ortalık ayağa kalkacak! Rusya'dan skandal İHA hamlesi

Yeniden ortaya çıktılar! O ilimizde saatlerce daire çizmeye başladılar, herkes tedirgin

Aferin Ekrem! İBB'nin 2,5 aylık süslenmesinin maliyeti dudak uçuklattı!

AK Parti'nin Ankara adayı için flaş isim! Yeğeni önce "hayırlı olsun" diyerek paylaştı, sonra sildi

Özgür Özel’e ayar üstüne ayar! HDP'li vekil olup da bir tane bunu diyen kişi var mı?

Bizim Saadet Partililer bile hala anlayamadı! İngi̇li̇z Economi̇st’ten Erdoğan İti̇rafı

Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca için tartışmalı karar

Elinde, bankada, cebinde doları olanlar dikkat! Beyaz Saray eski yetkilisi şok haberi verdi, duyan dövizciye koşacak

Bir dönemin başbakanı Davutoğlu ne hallere düştü HDP’ye CHP’ye şirinlik için ne diyeceğini şaşırdı!
Spor Roma'da Sanches için yolun sonu
Spor

Roma'da Sanches için yolun sonu

Yeniakit Publisher
2023-12-27 20:08:00 -
Roma'da Sanches için yolun sonu

İtalya Serie A takımlarından Roma, sezon başında kadrosuna kattığı Renato Sanches ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Serie A ekiplerinden Roma, Renato Sanches ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, İtalyan ekibinin, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sanches ile devre arasında yollarını ayırmak istediği aktarıldı.

Roma'nın, Portekizli futbolcu konusunda kararını PSG'ye ilettiği belirtildi. PSG'nin ise menajer Jorge Mendes'in Sanches'e yeni bir kulüp bulması koşuluyla Roma'nın ayrılık düşüncesine karşı olmadığı ifade edildi.

26 yaşındaki futbolcu, sezon başında kiralık olarak imza attığı Roma'da 9 maçta süre buldu ve 1 gol attı.

Renato Sanches'in Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23