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Roma Sportif Direktörü Monchi'den Cengiz Ünder açıklaması! 'Masal gibi yüksek bir rakam teklif edilse...'

Roma Sportif Direktörü Monchi sezon sonu Cengiz Ünder için gelecek bütün teklifleri reddedeceğini belirtti.

02 Kasım 2018 Cuma 14:10
Roma Sportif Direktörü Monchi'den Cengiz Ünder açıklaması! 'Masal gibi yüksek bir rakam teklif edilse...'

Roma, ortaya koyduğu oyunla devlerin transfer listesine giren milli futbolcu Cengiz Ünder'i göndermemekte kararlı.

Roma Sportif Direktörü Monchi, İtalya basınında yer alan açıklamasında transfer tekliflerine kapıları kapattı.

''CENGİZ ÜNDER ROMA'DA KALACAK''

Monchi, "Takımın Cengiz'e ihtiyacı var. Haziran ayına kadar Cengiz için gelecek bütün teklifleri reddedeceğiz. Masal gibi yüksek bir rakam teklif edilse bile, Roma'da kalacak" diye konuştu.

Cengiz’i transfer etmek isteyen kulüpler arasında, Arsenal, Barcelona, Monaco, Manchester City ve Tottenham bulunuyor.

İngiliz ekibi Tottenham daha önce Cengiz Ünder için Roma'ya 58 milyon Avro teklif verdiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 14:10
  1. Cengiz Ünder
  2. Roma
  3. Roma Sportif Direktörü Monchi
  4. İtalya Serie A

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