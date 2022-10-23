Roma-Napoli maçı ne zaman hangi kanalda CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 11.haftasında Roma ile Napoli karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Roma Napoli maçını hangi kanal verecek?
İtalya Serie A’yı yakından takip edenler Roma-Napoli maçının ne zaman oynanacağını hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Roma-Napoli maçı saat kaçta başlayacak?
Roma-Napoli maçı ne zaman hangi kanalda CANLI İZLE
Roma ile Rapoli bu akşam Türkiye saatiyle 21.45’te karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport’tan naklen yayımlanacak.
Roma-Napoli muhtemel 11’ler:
Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdrop, Cristiante, Matic, Spinazzola, Pellgrini, Zaniolo, Abraham
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia