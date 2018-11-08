THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Roma deplasmanda CSKA Moskova'yı yendi! 2-1

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Roma, deplasmanda CSKA Moskova'yı 2-1 mağlup etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 08:02
Roma deplasmanda CSKA Moskova'yı yendi! 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 2 karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, CSKA Moskova-Roma ve Valencia-Young Boys maçlarıyla devam etti.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk olan İtalyan temsilcisi Roma, 4. dakikada Kostas Manolas ve 59. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin tek golünü 51. dakikada Arnor Sigurdsson atarken, Hördur Magnusson 56. dakikada kırmızı kart gördü.

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, 70. dakikada Justin Kluivert'ın yerine oyuna girdi.

Bu galibiyetle Roma puanını 9'a çıkarırken, CSKA Moskova 4 puanda kaldı.

Diğer mücadelede ise İspanyol ekibi Valencia, sahasında İsviçre'nin Young Boys takımını 3-1 mağlup etti.

İlk galibiyetini alan Valencia, 5 puana yükseldi. Young Boys ise 1 puanla son sırada kaldı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 08:02
  1. CSKA Moskova
  2. Roma
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump, Adalet Bakanı Sessions’ın istifasını istedi
    1. Donald Trump, Adalet Bakanı..
    2. Ordu'dan Almanya'ya 150 ton bal
    3. Suriyeliler Türkiye'de parti mi kuracak?
    4. Diriliş Ertuğrul 123. bölümde neler..
    5. Arequipa kentinde bebek satan çeteye..
    6. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,..
    7. Ozon tabakasındaki delik kapanıyor
    8. Klima, buzdolabı ve kombi... Bu tuzağa..
    9. Yemen'de üst düzey atamalar yapıldı
    10. Avrupa’da en kritik maç
    11. Günün âyet ve hadisi
    12. Avrasya'dan kaçak geçenlere rekor ceza
    13. Roma deplasmanda CSKA Moskova'yı..
    14. Avrasya'dan kaçak geçenlere 160 milyon..
    15. Başakşehir'de zincirleme kaza! Ölü ve..
    16. Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık..
    17. Amerika Sudan'a şart sundu!
    18. Van Gölü'nde yeni bir balık türü..
    19. Kubilay: Benfica beni istedi
    20. Körfez ilçesinde otoyolda devrilen..
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi