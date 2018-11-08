Roma deplasmanda CSKA Moskova'yı yendi! 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 2 karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, CSKA Moskova-Roma ve Valencia-Young Boys maçlarıyla devam etti.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk olan İtalyan temsilcisi Roma, 4. dakikada Kostas Manolas ve 59. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin tek golünü 51. dakikada Arnor Sigurdsson atarken, Hördur Magnusson 56. dakikada kırmızı kart gördü.

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, 70. dakikada Justin Kluivert'ın yerine oyuna girdi.

Bu galibiyetle Roma puanını 9'a çıkarırken, CSKA Moskova 4 puanda kaldı.

Diğer mücadelede ise İspanyol ekibi Valencia, sahasında İsviçre'nin Young Boys takımını 3-1 mağlup etti.

İlk galibiyetini alan Valencia, 5 puana yükseldi. Young Boys ise 1 puanla son sırada kaldı.