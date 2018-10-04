Roma, Cengiz Ünder'i elinde tutmak için harekete geçti!

İtalya 1. Ligi (Serie A) takımlarından Roma, mili futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesini yenilemek için harekete geçti.

Son Şampiyonlar Ligi maçında Plzen'e karşı 1 gol 1 asistle oynayan Cengiz Ünder, taraftarlar tarafından maçın adamı seçildi. Ayrıca UEFA da Devler Ligi'nde haftanın en iyi 11'inde Cengiz'e yer verdi.

ROMA CENGİZ'İ KAPTIRMAK İSTEMİYOR

Gösterdiği başarılı performansla Avrupa'daki büyük kulüplerin ilgisini üzerine çeken milli yıldızı Roma, başka takımlara kaptırmak istemiyor.

Cengiz Ünder’in maaşında iyileşme yaparak 1.8 milyon euro yıllık sabit ücret ve artı bonuslarla 2 milyon euro seviyelerinde yeni bir ücretlendirme yapacak olan sarı-kırmızılıların bu planlamasının altından büyük takım korkusu çıktı.

İNGİLİZ VE ALMANLARIN CİDDİ TEKLİFLERİ VAR

İngiltere ve Almanya’dan dev ekiplerin radarında olan 21 yaşındaki oyuncu için olan bu ilgilerin somut tekliflere dönüşmesinden endişe eden İtalyan idareciler, bu yüzden süreci hızlandırdı. Tottenham Kulübü’nün bir süredir takip ettiği futbolcu için geçen yaz döneminde 35 milyon euroyu gözden çıkardığına dikkat çekildi.

Pep Guardiola’nın Manchester City’si ve ismi verilmeyen ancak Almanya’dan olduğu belirtilen bir diğer önemli kulübün daha genç yıldızı kadrolarına katmak istedikleri iletildi.

KENDİSİNİ GELİŞTİRDİ

İlk aylarında kafası yerde dağınık bir görüntü çizdiği belirtilen futbolcunun, sonrasında önemli bir gelişime imza attığına dikkat çekiliyor. Oyun mentalitesini geliştiren oyuncunun İtalyancasını da ilerletmesiyle futbolunu ilerlettiği vurgulanıyor.

Şubat ayından sonra yükselişe geçen Cengiz’in, o tarihten bu yana 10 gol-6 asist üretmiş olmasının altı çiziliyor. Dikkat çekilen bir diğer nokta da takımda formayı kısa süre içersinde kapması ve gelecekte daha iyi işlere imza atabileceğini göstermesi.