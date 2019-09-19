Roma Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya’nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında Roma'ya konuk oluyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den yayınlanacak. Başakşehir'in grubunda ayrıca Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımları bulunuyor. Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti. Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı. Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel'in yanı sıra ismi UEFA listesinde bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei maç kadrosunda yer almayacak. Roma - Medipol Başakşehir Stat: Roma Olimpiyat

Hakem: Javier Estrada Fernandez (İspanya) Roma: Lopez, Kolarov, Jesus, Fazio, Spinazzola, Cristante, Diawara, Kluivert, Zaniolo, Pastore, Dzeko Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Ponck, Mehmet Topal, Çaiçara, Mahmut, İrfan Can, Visça, Aleksic, Arda Turan, Gulbrandsen

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.