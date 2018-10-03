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Rolü iptal edildi iddiası

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul’da Osman Gazi rolünü Burak Özçivit’in rolünün iptal edildiği iddia edildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:32
Rolü iptal edildi iddiası

Söylemezsem Olmaz Sunucusu Ece Erken, Diriliş Ertuğrul’un yapım şirketinin Özçivit’in rolünü iptal ettiğini ama Özçivit’in menajerinin böyle bir iptalin söz konusu olmadığını söylediğini duyurdu.

Bircan Bali ise iki dizinin de aynı yapım şirketine ait olduğunu hatırlatarak, “Bu iş iptaldir. Burak Özçivit’in menajerinin dileği ise iptal olmaması yönündedir.” şeklinde bir yorum yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Vatan Gazetesi Yazarı Oya Doğan’a bir röportaj veren TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit’in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirtmiş ama “Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor.” diyerek Özçivit’in bu sene projede yer almayacağını söylemişti.

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

Yine Zeydan yaptığı açıklamada sevilen dizinin Ekim ayı içerisinde yeni sezona başlayabileceğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 08:32
  1. diriliş ertuğrul
  2. burak özçivit

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