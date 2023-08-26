Rolex, parakendeci devini satın aldı! Efsane Holding'ten rekor yatırım, resmen dolar yağdırdılar! ilişkin açıklama

Saat dünyasının sakin geçen yaz mevsimi yeni ve önemli bir haber ile canlandı. Yüksek saatçilik sektöründe üst sıralarda yer alan Rolex, dünyanın en önemli saat perakendecisi ve Rolex’in en önemli satıcısı olan Bucherer’i satın aldı.

Saat dünyasının sakin geçen yaz mevsimi yeni ve önemli bir haber ile canlandı. Yüksek saatçilik sektöründe üst sıralarda yer alan Rolex, dünyanın en önemli saat perakendecisi ve Rolex’in en önemli satıcısı olan Bucherer’i satın aldı. Böylece uzun yıllardır birlikte çalışan markalar artık birlikteliklerini lüks saat sektörünü etkileyecek farklı bir boyuta taşıyacaklarının sinyalini verdiler. Bucherer ve Rolex, 1924 yılından bu yana dünya üzerindeki satış noktalarında Tudor ve Rolex satış - destek hizmeti konusunda iş birliği yapıyordu.

Bucherer dünya çapında 100'den fazla konumda faaliyet gösteriyor. Var olduğu noktalarının 53'ünde Rolex ve 48'inde Tudor ürünlerini perakende olarak satıyor. Aynı zamanda Bucherer, her iki marka için resmi satış sonrası hizmet merkezi olarak da servis veriyor.

Bucherer, 1888 yılında kuruldu, kuruluşundan bu yana aynı aile tarafından yönetilmekte olup kurucu Carl F. Bucherer'in saat sektöründe efsanevi bir figür olan torunu 90 yaşında Jorg G. Bucherer tarafından yönetiliyor, “Rolex'in kurucusu Hans Wilsdorf ile tanışan ve çalışan hala aktif olan son kişi" şeklinde belirtiliyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO