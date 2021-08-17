ROKETSAN'dan "Milli Dikey Atım Sistemi" açıklaması... Tarih verildi

ROKETSAN, Milli Dikey Atım Sistemi (MDAS) geliştirme faaliyetlerini son hızla sürdürüyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit tarafından düzenlenen basın toplantısında verilen bilgilere göre sistem, sıcak atış (Hard-Launch) konseptine sahip olacak.

TCG İSTANBUL'a MDAS

TCG İSTANBUL Fırkateyni’nde ABD üretimi Mk41 Dikey Atım Sistemi (VLS) yerine Milli Dikey Atım Sistemi’nin kullanılacağı biliniyor. İkinci’ye göre MDAS takvimiyle TCG İSTANBUL’un teslimat takvimi örtüşüyor ve sistemin teslimatında gecikme yaşanmayacak. Sistemin 2023 yılında teslim edilmesi bekleniyor.

İkinci tarafından yapılan açıklamalarda MDAS’ta hangi füzelerin kullanılacağına dair bir bilgi verilmezken bu konu hakkında Deniz Kuvvetleri Komutanlığıyla görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Mk-41 VLS muadili

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan BARBAROS Sınıfı Fırkateynler ile bir kısım GABYA Sınıfı Fırkateynler tarafından kullanılan Lockheed Martin üretimi Mk 41 VLS, ESSM gibi füzelerin ateşlemesini gerçekleştirmektedir. Dikey atım sistemi alanında tamamen ABD’ye bağımlı olan Türkiye, MDAS Projesi ile bu alandaki ihtiyacını kendi imkanlarla gidermeyi amaçlamaktadır.

Milli Dikey Atım Sistemi ile donatılacak ilk geminin, 2027 yılında Türk Donanması’na teslim edilecek ilk TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhripi’nin olması planlanıyordu. Ancak Mk41 tedarikinde çıkartılan zorluklar sebebiyle proje hızlandırıldı ve İ Sınıfı Fırkateynler’de de MDAS kullanılmasına karar verildi.

Aslında MDAS Projesi, bir dikey atım sisteminden çok daha fazlasını ifade ediyor. Türkiye’nin, MDAS sistemine hiçbir yabancı füzenin entegre edilmemesi ve hiçbir yerli füzenin de Mk41 gibi yabancı atım sistemlerine entegre edilmemesi gibi bir tutumu var. Dolayısı ile Türkiye, TCG İSTANBUL Fırkateyni’nin envantere alınacağı 2020 tarihine kadar MDAS’da kullanılacak yerli füzeleri de üretmeyi amaçlıyor. Füze alanında hem Roketsan hem de TÜBİTAK-SAGE çalışmalar gerçekleştirmekte.

Milli Dikey Atım Sistemi, hem hava savunma füzelerini hem de satıhtan satha füzeleri ateşleme kabiliyetine sahip olacak. Yani GEZGİN Füzesi’nin de MDAS’tan atılması planlanıyor.

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