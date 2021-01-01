  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji ROKETSAN'dan 'Cirit' için dava
Teknoloji

ROKETSAN'dan 'Cirit' için dava

ROKETSAN, kendi adına tescilli olan ‘cirit' markasının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle marka iptali davası açtı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 10:46:00 -
ROKETSAN'dan 'Cirit' için dava

Cirit’in 8 kilometre menzilli, lazer görünümlü füze sistemi olduğunun belirtildiği dilekçede, “Yusuf Demirci, 6 yıl önce tescil ettirdiği ‘cirit’ markasını ateşli, yaylı, havalı silahlar ile bunlara ait askı ve kılıf kayışları, ağır silahlar, havanlar, roketler ve havai fişek gibi mal ve hizmetler açısından tescil ettirmiş, ancak kullanmamıştır. Markanın iptalini istiyoruz” denildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Davalı Yusuf Demirci’nin ‘cirit’ markasını tescil ettirdiği tarihten bu yana üçüncü kişiler tarafından kullanılmadığı belirtilen dava dilekçesinde “Söz konusu marka, davalı tarafından halen de kullanılmamaktadır. Bu nedenle davalı tarafından ciddi bir biçimde kullanılmayan ‘cirit’ markasının iptali gerekmektedir” denildi. Dilekçede ayrıca ihtiyati tedbir istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'nin idaresindeki Mısır, askeri hamlesini dünyaya duyurdu
Dünya

Darbeci Sisi'nin idaresindeki Mısır, askeri hamlesini dünyaya duyurdu

Darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin idaresinde olan Mısır, İtalya'dan satın aldıkları 2 deniz fırkateyninden birini teslim aldığını açıkladı...
Atatürk'ü Koruma Kanunu onu da vurdu! Yılmaz Özdil'e Atatürk'e hakaret suçundan soruşturma
Gündem

Atatürk'ü Koruma Kanunu onu da vurdu! Yılmaz Özdil'e Atatürk'e hakaret suçundan soruşturma

Mustafa Kemal'in hayatını karaladığı kitabını 2 bin 500 liradan satarak cebini dolduran Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, hakkında 'Atatürk'e hakar..
İsrail ile kucak kucağa olan BAE’de büyük şok:
Siyaset

İsrail ile kucak kucağa olan BAE’de büyük şok: "Çok utandım" deyip açıkladı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında ticari uçuşlar başladıktan bir ay sonra beklenmedik bir kriz patlak verdi. Dubai’ye giden..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay