ROKETSAN'dan 'Cirit' için dava

Cirit’in 8 kilometre menzilli, lazer görünümlü füze sistemi olduğunun belirtildiği dilekçede, “Yusuf Demirci, 6 yıl önce tescil ettirdiği ‘cirit’ markasını ateşli, yaylı, havalı silahlar ile bunlara ait askı ve kılıf kayışları, ağır silahlar, havanlar, roketler ve havai fişek gibi mal ve hizmetler açısından tescil ettirmiş, ancak kullanmamıştır. Markanın iptalini istiyoruz” denildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Davalı Yusuf Demirci’nin ‘cirit’ markasını tescil ettirdiği tarihten bu yana üçüncü kişiler tarafından kullanılmadığı belirtilen dava dilekçesinde “Söz konusu marka, davalı tarafından halen de kullanılmamaktadır. Bu nedenle davalı tarafından ciddi bir biçimde kullanılmayan ‘cirit’ markasının iptali gerekmektedir” denildi. Dilekçede ayrıca ihtiyati tedbir istendi.