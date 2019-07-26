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ROKETSAN'dan büyük başarı! Devler listesinde 7 basamak yükseldi

Türkiye'nin önemli savunma sanayisi şirketlerinden biri olan ROKETSAN, ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisince yayımlanan "Defense News Top 100" listesinde 7 basamak yükselerek 89'uncu sırada yer aldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:45
ROKETSAN'dan büyük başarı! Devler listesinde 7 basamak yükseldi

Şirketten yapılan açıklamada, kendi alanında dünyanın en prestijli listesi olarak kabul edilen Defence News Top 100'e ROKETSAN'ın 2017'de 98. sıradan girdiği hatırlatıldı.

7 basamak yükseldi

Şirketin, savunma sanayi cirosunu yüzde 39 arttırdığı bildirilen açıklamada, firmanın bu yıl listedeki yerini 7 basamak geliştirerek 89'uncu sıraya ulaştırdığı ifade edildi.

Açıklamada, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar'ın şu değerlendirmelerine de yer verildi:

"Şirket olarak bu yıl dünyanın ilk 100 savunma sanayi firması sıralamasında bulunan 4 Türk firmasından biri olmanın gurur ve mutluluğunu duyuyoruz. 2 bin 700'ü aşan kalifiye personelimiz, yenilikçi yaklaşımımız, Ar-Ge ve uzaya bağımsız erişim için yürüttüğümüz çalışmalar ile millileşme ve uluslararası sektördeki konumumuzu güçlendirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecek yıllarda da geliştirmekte olduğumuz yüksek teknolojili milli ürünlerimiz sayesinde savunma sanayisine daha büyük katkıda bulunarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:45
  1. ROKETSAN
  2. Defense News Top 100

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