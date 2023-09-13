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Teknoloji

Roketsan, Havelsan, Aselsan, Tusaş, İşbir ve Aspilsan en güçlü şirketler! Kararı aldı: Yönetimlerine taze kan

Yeniakit Publisher
2023-09-13 18:33:00 - 2023-09-13 18:34:42
Roketsan, Havelsan, Aselsan, Tusaş, İşbir ve Aspilsan en güçlü şirketler! Kararı aldı: Yönetimlerine taze kan

TEI, ASPİLSAN ve İŞBİR şirketleri kararını duyurdu! Yeni yönetim kurulları belli oldu. Yeni atanan isimlerle birlikte Türk savunma sanayiinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

TEI, ASPİLSAN ve İŞBİR şirketlerinin yeni yönetim kurulları belli oldu. Yeni atanan isimlerle birlikte Türk savunma sanayiinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Türk savunma sanayii şirketlerinin yönetimlerindeki görev değişimi devam ediyor. 3 vakıf şirketindeki değişikler sonucunda oluşturulan yönetim kadrolarıyla, sektörün daha da güçlenmesi hedefleniyor.

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr Fahrettin Öztürk seçilirken; İsmail Sami Özdemir, Aybike Molbay, Zekeriya Coştu, Mesude Kılınç, Prof.Dr. Metin Salamcı ve Daniel Patric Waugh ise yönetim kurulu üyeliklerine getirildi. Öte yandan şirketin genel müdürü olarak ise Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit görevine devam ediyor.

ASPİLSAN’da ise Dr. Ebubekir Koç, Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Prof. Dr. Ebru Menşur, Ferhat Özsoy, Ali Zeki Saruhan ve Dr. Mehmet Nurullah Ateş yönetim kurulu üyesi olurken, mevcut yönetim kurulu başkanı Doç.Dr. Ahmet Turan Özdemir ise şirketin genel müdürü olarak atandı.

Öte yandan İŞBİR Yönetim Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Nurettin Acır atandı. Şirketin yönetim kurulu üyeleri olarak Mesut Eray ve Burhan Özgür seçilirken; Prof.Dr İbrahim Kılıçaslan, İŞBİR Genel Müdürü olarak atandı.
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Vakıf Şirketlerinde Yönetim Değişiklikleri

ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, İŞBİR ve ASPİLSAN şirketleri, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’na bağlı olarak sürdürüyorlar. Öte yandan TEI gibi birçok şirketin tamamı veyahut çoğunluk hissesi ise vakıf şirketlerine bağlı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, aynı zamanda TSKGV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de icra ediyor.

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Teknoloji

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