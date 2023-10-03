ROKETSAN geliştirdi! Yunanistan'ın uykuları kaçtı: Yunanistan İHA-230 füzeye karşı İsrail’den Rampage alıyor

Roketsan, TRG-230 Karadan Karaya Füze Sistemi üzerinden geliştirdiği İHA-230 Süpersonik Havadan Atılan Balistik Füze’nin testlerini, kısa süre önce tamamlamıştı. AKINCI TİHA’dan atılabilen İHA-230, ilk ihracat başarısını da elde etti.

Buna karşılık olarak ise Yunanistan, İsrail’den Rampage adlı benzer bir füzenin tedarikine yeşil ışık yaktı. SavunmaSanayiST.com tarafından derlenen bilgilere göre; geçtiğimiz günlerde toplanan Yunan Savunma ve Dış İlişkiler Konseyi, önemli savunma tedariki kararları aldı. Kararlar arasında, İsrail’den Rampage Uzun Menzilli Havadan Karaya Füze tedariki de yer alıyor.

F-16 Fighting Falcon savaş uçağı tarafından kullanılabilen Rampage, GPS/INS güdüm sistemi ile elektronik-harbe karşı Ant-Jam GNSS’e sahip. 580 kilogram ağırlığındaki füze; 306mm çapa, 4.7 metre uzunluğa ve Genel maksat, parçacıklı ve delici harp başlığı seçenekleri bulunan Rampage, iddialara göre 300 kilometre menzile sahip.

Roketsan tarafından geliştirilen İHA-230 ise yine Rampage gibi GPS/INS güdüm sistemi ile elektronik-harbe karşı Ant-Jam GNSS’e sahip. 225 kilogram ağırlığındaki füze; 230mm çapa, 3.4 metre uzunluğa ve 42 kilogram ağırlığında harp başlığına sahip.

Rampage’in esas rakibi İHA-300 olacak

Parçacık etkili, zırh delici ve termobarik harp başlığı seçenekleri bulunan İHA-230’un menzili ise 150+ kilometre. savunmasanayist'e göre: Öte yandan Roketsan üretimi olan TRG-300 Karadan Karaya Füze Sistemi’nin havadan atılacak şekilde konfigüre edilecek olası bir versiyonunun, Rampage’in esas rakibi olacağı değerlendiriliyor.

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TRG-300, Rampage ile benzer olarak 30mm çapa sahip.

İHA-230 ise AKINCI veya AKSUNGUR gibi SİHA’lardan atılabilmesiyle Rampage’e nazaran ciddi bir stratejik avantaja sahip. TRG-122 Karadan Karaya Füze Sistemi’ni de İHA-122 adıyla havadan atılabilir hale getiren Roketsan’ın, TRG-300 için de İHA-300 adında bir çözüm ortaya koyması ihtimaline sıcak bakılıyor.

Öte yandan Aselsan ile Roketsan arasında 3 yeni sözleşme duyurusu geldi!

Aselsan ile Roketsan toplam değeri 4,9 milyon dolar, 5,23 milyon euro ve 55,2 milyon TL olan 3 yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Aselsan ile Roketsan arasında haberleşme sistemleri, arayıcı başlık sistemleri ve atış kontrol sistemleri ile ilgili toplam değeri 4,9 milyon dolar, 5,23 milyon euro ve 55,2 milyon TL olan sözleşmeler imzalandı.