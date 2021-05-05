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Yaşam Roket nereye düşecek? Roket parçaları Türkiye'ye mi düşecek?
Yaşam

Roket nereye düşecek? Roket parçaları Türkiye'ye mi düşecek?

Çin'in uzay istasyonu için yolladığı roketin gövdesinin kontrolden çıktığı açıklardı. Avrupa Uzay Ajansı, parçaların 41'inci kuzey ve güney enlemleri arasına düşebileceğini duyurdu. Peki, roket parçaları Türkiye'ye düşecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 20:37:00 -
Roket nereye düşecek? Roket parçaları Türkiye'ye mi düşecek?

Çin'den uzay istasyonu için yollanan roketin gövdesi kontrolden çıktı. Peki, roket parçaları Türkiye'ye düşer mi?

Roket nereye düşecek? Roket parçaları Türkiye'ye mi düşecek?

Avrupa Uzay Ajansı, parçaların 41'inci kuzey ve güney enlemleri arasına düşebileceğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Howard, roketin parçalarının on binlerce kilometrekarelik alanda nereye düşeceğinin net olarak bilinmediğini açıklarken bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini sözlerine ekledi.

Roketin parçalarının ne zaman nereye düşeceği bilinmiyor.

Pek çok uzman parçaların 8 Mayıs'ta düşeceğini New York'un kuzeyi, Madrid'in kuzeyi, Şili'nin güneyi, Yeni Zelanda'nın Wellington şehrine düşebeliceği tahmin ediliyor. Ayrıca uzmanlar İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu pek çok ilimizin de risk altında olduğu ifade etti.

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