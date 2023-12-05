Roka serasına giren geyik gülümsetti

Mihalgazi’de dinlenmek isteyen bir geyik bölgede bulunan roka serasına girdi.

Mihalgazi ilçesi Sakarılıca Mahallesi mevkiinde bir geyik, dinlenmek için roka serasına girdi. Seranın sahibi Kadir Kara, bahçesini sulamak için bölgeye geldiğinde yerde yatan bir şey gördüğünü söyledi. Hayrete düştüğünü ifade eden Kara, yavaşça yaklaşıp kontrol ettiğinde serasına girenin bir geyik olduğunu anladığını belirtti. Kadir Kaya, cep telefonu kamerasıyla geyiğin fotoğraflarını çekerken hayvanın ürküp kaçtığını söyledi.