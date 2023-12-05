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Gündem Roka serasına giren geyik gülümsetti
Gündem

Roka serasına giren geyik gülümsetti

Yeniakit Publisher
2023-12-05 16:26:00 -
Roka serasına giren geyik gülümsetti

Roka serasına giren geyik hem karnını doyurdu hem dinlendi..

 

Mihalgazi’de dinlenmek isteyen bir geyik bölgede bulunan roka serasına girdi.
Mihalgazi ilçesi Sakarılıca Mahallesi mevkiinde bir geyik, dinlenmek için roka serasına girdi. Seranın sahibi Kadir Kara, bahçesini sulamak için bölgeye geldiğinde yerde yatan bir şey gördüğünü söyledi. Hayrete düştüğünü ifade eden Kara, yavaşça yaklaşıp kontrol ettiğinde serasına girenin bir geyik olduğunu anladığını belirtti. Kadir Kaya, cep telefonu kamerasıyla geyiğin fotoğraflarını çekerken hayvanın ürküp kaçtığını söyledi.
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