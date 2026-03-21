Rojin Kabaiş'in cep telefonu o ülkeye gönderilecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rojin Kabaiş'in cep telefonu o ülkeye gönderilecek

Şüpheli ölümü ile Türkiye'yi sarsan Rojin Kabaiş'in cep telefonu Çin'e gönderilecek. Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, İspanya'dan geri gelen cep telefonunun şifresinin kırılması amacıyla Çin'e gönderileceğini söyledi.

Şüpheli ölümü ile Türkiye'yi sarsan Rojin Kabaiş'in cep telefonu Çin'e gönderilecek. Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, İspanya'dan geri gelen cep telefonunun şifresinin kırılması amacıyla Çin'e gönderileceğini söyledi.

Kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nün kenarında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

İncelenmek üzere 3 ay önce İspanya'ya gönderilen Kabaiş'in cep telefonuyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Yapılan açıklamada cihaza erişim sağlanamadığı belirtildi.

 

ÇİN'E GÖNDERİLECEK

Sabah gazetesinin aktardığına göre, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş kızının cep telefonunun Çin'e gönderileceğini açıkladı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan gerekli yazışmaların tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Kabaiş, "Telefon şifresi kırılarak Türkiye'de de açılabileceği söylendi. Ancak veriler kaybolur diye bu risk alınmadı. Bu nedenle cep telefonu Çin'deki firmaya gönderilecek. Çin'de şifrenin kırılabileceği söylendi" şeklinde konuştu.

Rojin'in yurttan çıkarken son görüntülerinde elinde cep telefonu olduğuna dikkat çeken baba Nizamettin Kabaiş, "Cep telefonun açılması çok önemli olacaktır. Soruşturmanın seyrini değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

