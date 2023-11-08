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Gündem Roger Waters: Hamas’ın işgale karşı direnme hakkı var
Gündem

Roger Waters: Hamas’ın işgale karşı direnme hakkı var

Yeniakit Publisher
2023-11-08 10:27:00 -
Roger Waters: Hamas’ın işgale karşı direnme hakkı var

Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyı "sahte bayrak operasyonu" olarak niteleyerek Hamas'ın işgale karşı direnme hakkı olduğunu söyledi.

Filistin yanlısı duruşuyla tanınan dünyaca ünlü müzisyen Roger Waters, Filistin-İsrail savaşıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

 

Gazeteci Glenn Greenwald’a konuşan Waters, 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırının bir “sahte bayrak operasyonu” olabileceğini öne sürdü.

Pink Floyd’un solisti, Hamas’ın İsrailli sivilleri hedef aldığı yönündeki iddiaların şüpheli olduğunu savunarak “Hikayenin büyük kısmını bilmiyoruz. Buna İsrail’in 11 Eylül’ü diyorlar. Amerika’daki 11 Eylül’de gerçekten ne olduğunu kimse bilmiyor” diye konuştu.

Hamas’ın işgale karşı direnme hakkı olduğunu da söyleyen 80 yaşındaki müzisyen, “Hukuken ve ahlaken 1967’den beri işgale karşı direnme hakları var. Savaş suçu işlenmişse bunu kınarım. Haaretz’in verilerine göre muhtemelen ilk öldürülenler İsrail askerleriydi ve bu savaş suçu değil” ifadelerini kullandı.
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Sivillerin hedef alınmasına karşı olduğunu ama İsrail’in kafası kesilen bebeklerle ilgili hikayeler uydurduğunu kaydeden Waters, “80 yaşındayım ve hayatımda böylesi korkunç şeyler görmedim. İsrail soykırım yapıyor” dedi.

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