Rögardan sızan suyu içtiler! 32 küçükbaş hayvan telef oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Siirt’te Doluharman köyü mevkiinde rögardan sızan suyu içtikleri iddia edilen 32 küçükbaş hayvan, telef oldu.
Siirt’te meradan dönen sürüdeki 32 küçükbaş hayvanın telef olması üzerine ekipler harekete geçti.
Bölgeye jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Telef olan 32 hayvanın ölüm nedeninin tespiti için numune alındı. Göçerlerden Nurettin İlbaş, basın mensuplarına, hayvanlarının telef olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İlbaş,"Hayvanlarımızı otlattık, eve doğru yol alırken rögar kapağından sızan suyu içen 32 hayvanımız telef oldu, çoğu da zarar gördü" dedi.
Hifzullah Kaygu da hayvanların zehirlendiğini gördüklerini anlatarak, durumu hemen yetkililere haber verdiklerini belirtti.