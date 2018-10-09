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Rodrigues'e dev talip! 15 milyon euro ödemeye hazır

İngiliz ekiplerinden Newcastle United'ın Garry Rodrigues için Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi. Newcastle United'in yıldız oyuncuya 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

09 Ekim 2018 Salı 18:02
Rodrigues'e dev talip! 15 milyon euro ödemeye hazır

İngiliz basınındaki habere göre; Newcastle United uzun süre peşinden koştuğu Rodrigues'i ocak ayında bitirecek. Yaz transfer döneminde yaklaşık 6 milyon poundluk bir teklif ileten İngiliz ekibi, G.Saray'ın istediği 15 milyon euroyu ödemeye hazır. Yaz transfer döneminde ağırlıklı olarak savunma oyuncuları transfer eden Newcastle, hücumda hocalarının istediği takviyeleri gerçekleştirememişti.

"Kabusu Garry sonlandıracak"

Newcastle United, Premier Lig'de şu anda 2 puanla 19. sıraya demir atmış vaziyette. Rafael Benitez'in öğrencileri 8 maçta 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Henüz galibiyetleri yok. Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmalarda sadece 6 gol bulabildi. Rafael Benitez'in istediği hücumcuların alınmaması bu kötü istatistiği de beraberinde getirdi. Yani Newcastle United, Galatasaray'ın talep ettiği 15 milyon eurodan kaçmayacak. Rodrigues dışında hücuma ilave takviyelerin yapılması da kuvvetle muhtemel.

"Newcastle ataklarını kıvılcımlandırır"

İngiliz haber sitesinde, Garry Rodrigues'in özellikleri de analiz olarak şu şekilde sunulmuş:

Sol kanattan sık sık içeri girer, ya şansını dener gol olur ya da kısa paslarla arkadaşlarını gol yollarında besler. Oyunun sağ tarafında oynarsa daha çok hedefini geçmek için çaba harcar. Sol kanatta oynadığında güçlü sağ ayağını kullanır ve sonuca ulaşır. Newcastle United, onun yaratıcılığına muhtaç. 27 yaşındaki hız makinesi, İngiliz ekibinin ataklarını kıvılcımlama yeteneğine fazlasıyla sahip.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 18:02
  1. Galatasaray
  2. Garry Rodrigues
  3. NewcastleUnited

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