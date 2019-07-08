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Rodrigues imzayı atıyor!

Bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’dan Al İttihad takımına giden Gary Rodrigues, Fenerbahçe’ye imza atacak.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:37
Rodrigues imzayı atıyor!

Fenerbahçe, Vedat Muriç transferini bitirdikten sonra şimdi de kanat bölgesine takviye yaptı. Mathieu Valbuena’dan boşalan sol kulvar için sarı-lacivertliler, Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon devre arasında 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ezeli rakip Galatasaray’dan Al İttihad’a giden Rodrigues’i İstanbul’a getirdi. Yıldız oyuncu sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Golcü ve kanat transferini bitiren sarı-lacivertliler, stoper bölgesine yoğunlaştı. Sözleşmesi biten Martin Skrtel ile bir süredir yürütülen görüşmelerden somut bir sonuç çıkmazken Aleksandar Kolarov’dan da haber bekliyor. Kolarov için tüm şartları zorlayan yönetimin alternatif isimleri de masada tuttuğu aktarıldı.

Kaleci hamlesi

Fenerbahçe, teknik heyetin ısrarla istediği genç kaleci Altay Bayındır için de Ankaragücü ile 1,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kesin anlaşma sağladı. Ersun Yanal’ın Altay’ın transferinden büyük memnuniyet duyduğu vurgulandı. Altay geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla takımının ligde kalmasında önemli rol oynamıştı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:37
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Fenerbahçe
  4. Vedat Muriç
  5. Mathieu Valbuena
  6. Galatasaray
  7. Al İttihad
  8. garry rodrigues Al İttihad
  9. Altay Bayındır

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