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Rodallega'dan Denizlispor taraftarlarına mesaj

- Yeşil-siyahlı ekibin transfer ettiği Hugo Rodallega: "Denizlispor ile iyi bir sezon yaşamak ve önemli hedeflere ulaşmak için elimden geleni maksimum şekilde yapacağım"

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:51
Rodallega'dan Denizlispor taraftarlarına mesaj


DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un transfer ettiği Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, takımında hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapacağını bildirdi.

Yeşil-siyahlı kulübün 1 yıllık anlaşmaya vardığı Hugo Rodallega, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda taraftarlara selam gönderdi.

Golcü oyuncu Rodallega, resmi sözleşmeye imza attığını belirterek, "Denizlispor ile iyi bir sezon yaşamak ve önemli hedeflere ulaşmak için elimden geleni maksimum şekilde yapacağım. En yakın zamanda takım arkadaşlarım, yönetim ve teknik ekip ile beraber olup çalışmalara başlamak için orada olacağım. Son olarak hepinize kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:51
  1. Futbol
  2. Hugo Rodallega
  3. imza
  4. SÜPERLİG
  5. transfer

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