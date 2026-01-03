Rocky Dağları'nda korkunç son: Yürüyüşçü kadın puma kurbanı oldu!

Colorado’nun popüler yürüyüş rotalarından Crosier Dağı patikasında kan donduran bir olay yaşandı. Estes Park yakınlarında ormanlık alanda yürüyüş yapan bir grup, ıssız bir noktada bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının başında bekleyen pumanın, çevredekilerin taşlı müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldığı bildirildi. Yürüyüşçüler arasında bulunan bir doktorun tüm müdahalelerine rağmen, talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

BÖLGEDE SÜREK AVI: 2 PUMA İTLAF EDİLDİ

Vahşi yaşam yetkilileri, saldırının ardından bölgedeki tüm patikaları derhal yaya trafiğine kapatarak sürek avı başlattı. Colorado Park ve Yaban Hayatı ekipleri, olay yerinin yakınlarında tespit edilen iki pumayı, kamu güvenliği gerekçesiyle vurarak öldürdü. Öldürülen hayvanların, saldırıyı gerçekleştiren aslanlar olup olmadığını belirlemek için otopsi ve DNA incelemesi yapılacağı açıklandı.

ÇEYREK ASIR SONRA GELEN TRAJİK REKOR

Colorado’da pumaların insanlara saldırması son derece nadir görülse de bu olay eyalet tarihindeki en acı verici kayıtlardan biri oldu. 1990 yılından bu yana eyalette toplam 28 saldırı yaşanırken, dünkü vaka 1999’dan beri kayıtlara geçen ilk ölümcül puma saldırısı oldu. Yetkililer, özellikle tek başına yürüyüş yapanları vahşi yaşamla temas konusunda daha dikkatli olmaları için uyardı.