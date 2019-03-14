Rockets'ı Warriors durdurdu - NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 106-104 mağlup etti



İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 106-104 yendi. NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, zirve mücadelesi veren Houston Rockets'ı deplasmanda iki sayı farklı geçerken, rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine de son verdi. Konuk takımda Klay Thompson 30 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadı. DeMarcus Cousins 27 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu. James Harden'ın 29 sayı, 10 asistle "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Chris Paul ise 24 sayı üretti.

- Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 108-96 Washington Wizards-Orlando Magic: 100-90 Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 132-111 Miami Heat-Detroit Pistons: 108-74 Houston Rockets-Golden State Warriors: 104-106 Phoenix Suns-Utah Jazz: 97-114



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