Robotik ilmin babası: El Cezerî

Günümüzde en önemli dallardan biri olan robotik biliminin babası olarak kabul edilen sibernetik üzerine çalışmalar yapan ilk bilim adamı ve mühendis.. Diyarbakır’da yaşamış. Çok icatları olan bir bilimadamıdır.

İlk yarım saatte sağdaki şahin ağzındaki topu sağdaki yılana bırakıyor. Daha sonra yılan topu vazoya koyar. Fil sürücüsü balta ile filin başına vurur. Top filin göğsünden çıkıp, karnında asılı duran çana düşünce ses çıkar ve yarım saat olduğu anlaşılır. Kalan yarım saatte ise aynı olaylar düzeneğin sol tarafında tekrarlanır ve bir saat geçmiş olur.

Artuklu hükümdarı Nasreddin Muhammed'in Diyarbakır'daki sarayında görev yapan mühendis el-Cezerî'nin 1205 civarında yazdığı mekanik âletler kitabı “Kitab-ül Hiyel”in 1315 tarihli bir nüshasında yer alan "Davulcular Saati" adlı otomat, ön yüzünün ardındaki gizli, mekanik aygıtlarla çalışıyordu.