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Teknoloji Robot kollar emektar teleskobu kurtaracak: Uzayda tarihi operasyon!
Teknoloji

Robot kollar emektar teleskobu kurtaracak: Uzayda tarihi operasyon!

Yeniakit Publisher
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Robot kollar emektar teleskobu kurtaracak: Uzayda tarihi operasyon!

NASA, uzayda yaşlanan kritik bir teleskobun Dünya'ya düşmesini engellemek amacıyla bu hafta 30 milyon dolarlık robotik bir kurtarma operasyonu başlatıyor.

NASA, Katalyst Space Technologies adlı start-up şirketiyle anlaştı. Şirket, Swift teleskobunu daha yüksek ve stabil bir yörüngeye taşıyacak. Üç kollu özel bir uzay aracı, Marshall Adaları’ndan Pegasus roketiyle havadan fırlatılacak. Fırlatma en erken salı günü gerçekleşebilir.

Swift teleskobu, 2004’ten beri evrenin gamma ışını patlamalarını tespit etmek için çalışıyor. Ancak son dönemde Güneş’teki yoğun aktivite nedeniyle yörüngesi hızla alçalıyor. Şu anda yaklaşık 360 kilometre yükseklikte bulunan teleskobun ekim ayında kritik 297 km sınırına inmesi bekleniyor. Bu seviyenin altına düşerse kurtarılması imkansız hale gelecek.

OPERASYON NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Katalyst’in geliştirdiği Lift adlı otonom uzay aracı, Swift ile buluşmak için yaklaşık bir ay, onu yeni yörüngeye 600 km çıkarmak için de birkaç ay daha zaman harcayacak. Araç, yaklaşık 1.6 tonluk teleskobu üç koluyla kavrayacak. Her kol, Lego minifigür ellerine benzeyen kıskaçlara sahip.

Daha önce sadece Çin benzer bir operasyon yapmıştı. Yaklaşan göreve benzer bir görevi denemiş ve dört yıl önce bir uyduyu daha yüksek bir yörüngeye başarıyla fırlatmıştı.

NASA Astrofizik Direktörü Shawn Domagal-Goldman, AP'ye "Kimse bunun mümkün olacağını düşünmüyordu. Bugüne kadar geldiğimiz noktaya bile şaşırıyoruz" ifadelerini kullandı.

HUBBLE DA SIRA BEKLİYOR

Benzer sorunlar yaşayan 36 yıllık Hubble Uzay Teleskobu için de umut var. Katalyst’in bir sonraki nesil robotu 2028’de Hubble’ı da kurtarabilir.

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