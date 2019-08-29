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ROBOİK “İnsansız ve Otonom Kara Araçları Yarışması” finali SSB’de yapıldı

ROBOİK “İnsansız ve Otonom Kara Araçları” Yarışması finali, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında yapıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:15
ROBOİK “İnsansız ve Otonom Kara Araçları Yarışması” finali SSB’de yapıldı

ROBOİK “İnsansız ve Otonom Kara Araçları” Yarışması finali, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında yapıldı. Toplam 34 takım ve katılımcının üç farklı kategoride projelerini sunduğu yarışmanın ödül töreni, Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek Teknofest’te gerçekleştirilecek.


Savunma sanayiinde önemi giderek artan insansız ve otonom sistemler alanında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen “ROBOİK” çatısı altındaki yarışmalardan “İnsansız ve Otonom Kara Araçları (İKA) Geliştirme Yarışması”, 27-28 Ağustos tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Öğrenci ve bağımsız katılımcılar kategorisinde 78, küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 8 başvurunun yapıldığı projeler, Savunma Sanayi Başkanlığı, akademisyenler ve savunma sektörü çalışanlarından oluşan 20 kişilik jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu 14 farklı üniversiteden 20 öğrenci takımı ve 9 bağımsız katılımcı ile küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 5 takım finale kalarak yarışmaya katılmaya hak kazandı. Yarışmada Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, akademisyenler ve savunma sektörü çalışanlarından oluşan 26 kişilik danışma kurulu tarafından belirlenen otonom görevler içeren senaryolara odaklanıldı. Öğrenciler ve bağımsız katılımcılar kategorisi için meskun mahal, kurtarma ve imha görevleri belirlenerek, yarışmacıların belirleyecekleri 2 kategoride yarışmaları istendi. Küçük ölçekli işletmeler kategorisi için haritalama, throwbot ve offroad görevleri belirlenerek, yarışmacıların belirleyecekleri bir kategoride yarışmaları istendi. Serbest kategori ise prototipi, ürünü veya kabiliyeti olan herkesin gösterim yapabilmesi için belirlendi.


Yarışma ile ilgili önemli bir detay da yarışmaya katılan öğrenci ve bağımsız katılımcılardan oluşan takımlara algoritmalarını gerçekleştirecekleri platform desteği ve küçük ölçekli işletmelere maddi destek sağlanması oldu. Bu sayede katılımcıların algoritmalara odaklanarak yerli ve milli yazılımların geliştirilmesi hedeflendi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek Teknofest’te verilecek.


Yarışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir,“ROBOİK yarışmalarıyla yetenekli gençlerimizin ve küçük ölçekli firmalarımızın savunma sektörüne aşinalığının kazandırılması, teknolojinin bu alanında Türkiye çapında bilinilirliğin artırılması, teknolojik açıdan yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılması ve bu fikirlerin somut ürünlere dönüştürülmesini amaçlıyoruz. Fikri olan herkese ulaşma yaklaşımıyla başlattığımız ROBOİK yarışmalarının yerli ve milli hassasiyetle yürüttüğümüz savunma sanayii çalışmalarımıza ve ileri teknoloji alanındaki projelerimize önemli katkıları olacaktır. Yarışmaya başvuran bütün üniversite öğrencilerimize, katılımcılara ve işletmelere teşekkür ediyor, finale kalan ve dereceye giren yarışmacılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:15
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