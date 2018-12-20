THY- Euroleague
0553 313 94 23

Robinho'dan VAR tepkisi: Gol attığım zaman sevinemiyorum

Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Robinho, VAR sistemin ile ilgili "Gol attığım zaman sevinemiyorum" açıklamasında bulundu.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:38
Robinho'dan VAR tepkisi: Gol attığım zaman sevinemiyorum

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcuları Robinho ve David Braz ile takım kaptanı Ziya Erdal, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Vali Bekir Aksoy İlkokulunda oluşturulan 'Sivasspor Köşesi'nin açılışını yaptı. 

Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan futbolcular daha sonra söyleşiye katılarak öğrencilerin sorularını cevapladı. Bir öğrencinin " Türkiye'de en çok etkilendiğiniz stadyum hangisi?" sorusu üzerine takım kaptanı Ziya Erdal "Türkiye'de atmosferi çok büyük olan statlar var. İnönü Stadyumu'nun eski hali ve Eskişehir Stadyumu." cevabını verdi. 

Erdal "Unutamadığınız maç hangisi?" sorusuna ise "Çok maç var yalnız Fenerbahçe ile oynadığımız bir maç vardı. 50 bin kadın ve çocuk vardı. O maç değişik bir maçtı." ifadelerini kullandı.

"Gol attığım zaman sevinemiyorum"

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, "Takım içinde en iyi anlaştığınız arkadaşlarınız kim?" sorusuna "Ziya Erdal ve David Braz" cevabını verdi. Bir başka öğrencinin VAR sistemini sorması üzerine ise Robinho "VAR'dan hoşlanmıyorum. Çünkü gol attığım zaman sevinemiyorum, hakemin kararını bekliyorum." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:38
  1. Fenerbahçe
  2. Türkiye
  3. Eskişehir
  4. Sivas
  5. Brezilya
  6. Sivasspor
  7. Bekir Aksoy
  8. Yenidoğan
  9. Ziya Erdal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Dolandırıldıklarını düğün davetiyelerini görünce anladılar
    1. GÜNCELLEME - Dolandırıldıklarını düğün..
    2. Hazine alacakları 18,4 milyar lira
    3. GÜNCELLEME - Üç kız arkadaş arasında..
    4. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları..
    5. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    6. Fenomenlere "uyuşturucuyu özendirme"..
    7. Altın fiyatları
    8. Okulun istinat duvarı çöktü
    9. Köprü üzerinde toplanıp, kayıp..
    10. İTO 2019 İş Programı ve Bütçe..
    11. Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık..
    12. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    13. Cezaevinde olay! Gardiyanlar yaralandı
    14. Terör örgütü ABD'ye yalvardı!
    15. Erzincan’da tarihi eser kaçakçılığı..
    16. PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
    17. Posof'un "içi dışı kırmızı" elması..
    18. "KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan..
    19. Perinçek nokta atışı yaptı! 'İYİ Parti..
    20. Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'