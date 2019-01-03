Robinho resmen açıklandı!

Başakşehir, Robinho'nun kulübü Sivasspor ile anlaşmıştı ancak tatilde olan Robinho ile görüşme yapılmamıştı.

Başakşehir ile yaptığı görüşme sonrası ikna olan Robinho, sosyal medya hesaplarından İstanbul fotoğraflı bir video yayınlayarak 'Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum' mesajını paylaştı.

Bonservis bedeli: 2 milyon euro

2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, geçen sezon devre arasında Sivasspor'a transfer olurken gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Tecrübeli forvet, bu sezon 16 lig maçında 8 gol ve 2 asist üretmişti.