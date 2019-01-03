0553 313 94 23

Robinho, Medipol Başakşehir'e transferini duyurdu

- İstanbul ekibine transferini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Brezilyalı yıldızın, 5 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da olacağı bildirildi

03 Ocak 2019 Perşembe 22:53
Robinho, Medipol Başakşehir'e transferini duyurdu


İSTANBUL (AA) - Brezilyalı yıldız Robinho, sosyal medya hesabından Medipol Başakşehir'e transferini duyurdu.

Robinho, sosyal medya hesabı Instagram'dan #RoadtoIstanbul etiketi ve "Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum" mesajıyla bir video paylaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Robinho'nun 5 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da olacağını belirtti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da geçtiğimiz hafta kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Robinho'nun transferi konusunda Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

İki kulübün anlaşmasına rağmen, birkaç gündür medyada yer alan haberlerde Robinho'dan kaynaklanan sebeplerle bu transferde sorun olduğu iddia edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 22:53
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Robinho
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'da emniyet müdürlüğüne saldırı!
    1. Diyarbakır'da emniyet müdürlüğüne..
    2. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan..
    3. Yurt dışı telefonların kayıt ücretleri..
    4. Ukrayna’da Türk vatandaşı iki kız ölü..
    5. "Türkülerini kaybeden her şeyini..
    6. İcra müdüründen akılalmaz tuzak!
    7. "ABD'de kiliselerdeki cinsel taciz..
    8. Diyarbakır'da ilçe emniyet müdürlüğüne..
    9. Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Sona geldik
    10. Basketbolda maçın ardından
    11. Selüliti önlemek için...
    12. Ürdün'de hükümet karşıtı gösteriler..
    13. ABD Kongresi 'merhaba' dedi! Trump'a..
    14. İstanbul Valisi'nden öğrencileri..
    15. YTB’li yabancı öğrenciler "Cimri"yi..
    16. Konyaspor, Antalya'daki ilk..
    17. Garry Rodrigues Galatasaray'dan..
    18. Sarı yeleklilerin öncü ismi Drouet..
    19. BM'den Kaşıkçı açıklaması: Çağrımızı..
    20. Burak Yılmaz Trabzonspor'dan resmen..
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?