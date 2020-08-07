  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Robin van Persie Feyenoord'da yardımcı antrenör oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:13:46 -
Robin van Persie Feyenoord'da yardımcı antrenör oldu

ANKARA (AA) - Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski yıldız futbolcu Robin van Persie, kariyerine Feyenoord’da yardımcı antrenör olarak devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılında futbolu bırakan 37 yaşındaki eski futbolcunun teknik direktör Dick Advocaat’ın yardımcılığını üstleneceği belirtildi.

Takımla ilk idmanına bugün çıkan Van Persie, "Bu resmi bir pozisyon değil ve kendime bir unvan vermekte zorlanıyorum. Günler geçtikçe görevim netleşecek. Takımla hangi konularda ilgilenmekten hoşlanacağımı keşfederek bunlara yoğunlaşacağım. Teknik ekibe de yardımcı olacağım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 2015-18 sezonlarında forma giyen Robin van Persie, sarı-lacivertlilerde Advocaat yönetiminde futbolcu olarak görev almıştı. Hollandalı eski santrafor, 72 yaşındaki tecrübeli teknik adamla bu kez teknik kadroda beraber çalışacak.

Futbol kariyerinde Arsenal ve Manchester United gibi İngiltere'nin önemli takımlarında görev alan Van Persie, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından altyapısından yetiştiği Feyenoord'da 2018-19 sezonunda forma giyerek futbol kariyerini noktalamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "10 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite ..
Bill Gates koronavirüsten daha tehlikeli deyip uyardı
Dünya

Bill Gates koronavirüsten daha tehlikeli deyip uyardı

Microsoft'un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eşbaşkanı Bill Gates, iklim değişikliğinin koronavirüs salgınından daha tehlikeli ola..
CHP'de panik başladı! Kaftancıoğlu'ndan 'Muharrem İnce' talimatı
Siyaset

CHP'de panik başladı! Kaftancıoğlu'ndan 'Muharrem İnce' talimatı

Muharrem İnce'nin yeni parti hamlesi CHP'yi panikletti. Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve İstanbul İl Başkanı Can..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı