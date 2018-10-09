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Roberto Soldado, Volkan'dan yardım istedi

Fenerbahçe ile yaptığı anlaşmada "20 maç oynarsa, sözleşmesi uzar" maddesi bulunan Roberto Soldado'nun geçtiğimiz hafta Volkan Demirel'den yardım istediği ve "Gidip konuşalım ve gerekirse sözleşmedeki bu maddeyi kaldırabileceğimi söyleyelim." dediği öğrenildi.

09 Ekim 2018 Salı 10:03
Roberto Soldado, Volkan'dan yardım istedi

Süper Lig'de 8 haftada sadece 2 galibiyet alabilen ve tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe'de kadro içerisinde de sıkıntılar dikkat çekiyor.

Phillip Cocu döneminde forma şansı bulamayan isimlerin başında gelen Roberto Soldado, düzenli oynayamadığı için çok üzülüyor. Aykut Kocaman döneminde ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan İspanyol forvet, Cocu'nun gelmesiyle bir anda kadro dışında kaldı.

Geçen sezon başında 2+1 yıllık sözleşme yapan Soldado, geçtiğimiz hafta bu sezonki durumuyla alakalı kaptan Volkan Demirel'e dert yakındı. Volkan Demirel, kadro dışı kalmadan önce takımla, sportif direktör Damien Comolli arasında köprü kuruyordu. Bu nedenle de 33 yaşındaki forvet, Fenerbahçe kaptanıyla durumunu konuşarak çözüm aradı.

Sözleşmesindeki "20 maç oynarsa, sözleşme uzar" maddesini Volkan'a aktardığı öğrenilen Soldado'nun, her türlü kolaylığa hazır olduğunu söylediği vurgulandı.

Net tavır

Soldado'nun, "Gidip konuşalım ve gerekirse sözleşmedeki bu maddeyi kaldırabileceğimi söyleyelim. Korkmasınlar, hiç sorun çıkarmam. Yeter ki forma giyebileyim, oynayayım. Maddeden korkmasınlar, ben oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Volkan'ın da yönetime konuyu açtığı ve Soldado'nun yaşadığı rahatsızlığı anlattığı belirlendi.

Volkan Demirel ile aynı zamanda iyi bir arkadaş olan Roberto Soldado'nun fiziksel ve mental olarak kendisini çok iyi hissettiğini belirttiği, bu nedenle bir an önce sahada olmak istediğini anlattığı dile getirildi.

Roberto Soldado, geçen sezon Teknik Direktör Aykut Kocaman idaresinde 34 resmi maçta 12 gol atıp 5 asist yapmıştı. İspanyol yıldız, Cocu döneminde ise UEFA kadrosuna alınmadı, 6 resmi maçta sahada yer aldı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:03
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